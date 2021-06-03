На Донбасі зафіксували збільшення військової техніки окупантів

На Донбасі виявили низку грубих порушень з боку окупантів. Так, бойовики розмістили 29 танків та 2 гаубиці за межами спеціально відведених для цього місць.

Зокрема, 31 травня зафіксували порушення режиму тиші та озброєння найманців РФ, яке розміщене на тимчасово окупованій території у Луганській області з порушенням ліній відведення.

Так, в населеному пункті Криничне зареєстрували дві одиниці гаубиць Д-30 Жаба.

Напередодні, 29 травня, зафіксували 29 одиниць танків, які розміщені за межами виділених місць зберігання на полігоні у Круглику.

У штабі ООС заявили, що вся виявлена військова техніка належить російським військовим та знаходиться в зоні безпеки.

Також найманці РФ продовжують перешкоджати роботі представникам СММ ОБСЄ на підконтрольній Україні території.

Так, 31 травня, пролітаючи над житловим кварталом у Трьохізбенці, безпілотник СММ зазнав перешкод внаслідок глушіння. Після цього спостерігачі втратили контроль над апаратом.

Загострення на Донбасі

На території тимчасово окупованого Донбасу РФ продовжує посилювати бойові можливості. Так, країна-агресор завезла нові партії артилерійського та стрілецького озброєння.

Як наголосили в Міноборони, окупанти також мінували прилеглу до лінії зіткнення територію російськими забороненими мінами.

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