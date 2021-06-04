Міністерство соціальної політики, Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ розробляють рішення для підвищення пенсій військовослужбовцям. Є чотири варіанти.

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Про це повідомила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Ми будемо разом з Міноборони та МВС напрацьовувати рішення. У нас є чотири варіанти, як зробити перерахунок пенсій військовослужбовцям. Вони дорогі, від 40 до 60 млрд грн, і нам потрібно буде домовлятися, щоб знайти ресурс, – заявила вона.

За її словами, півмільйона пенсіонерів-військовослужбовців чекають на справедливі пенсії. Лазебна зазначила, що зараз вони могли б отримувати вищі на 30% пенсії.

– Якби не скасували індексацію у 2017 році, військовослужбовці вже отримували б на 30% більше, – заявила міністр.

Індексація пенсій

У липні цього року індексацію пенсій проведуть для мільйона українців, заявила раніше Лазебна.

На індексацію виплат можуть розраховувати громадяни, яким пенсія призначена у 2018-2020 роках, а також ті, хто отримує її в мінімальному розмірі.

Зазначимо, станом на 1 квітня 2021 року середній розмір пенсії становить 3 725 грн.