В Одессе задержана глава обслуживающего кооператива, которая присвоила более 24 млн грн, злоупотребив служебным положением.

Следователи установили, что председатель одного из кооперативов Приморского района Одессы завладела средствами ассоциированных членов предприятия, которые оплачивали взносы по квартире в новостройке.

Эти средства должны быть внесены на расчетный счет предприятия, но женщина потратила их на собственные нужды.

Сейчас ей объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах.

По этой статье мошеннице грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержание заместителя главы Черниговской ОГА

2 июня ГБР задержало заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника за мошенническую схему с продажей гостиничного комплекса.

Сообщник представлялся руководителем гостиничного комплекса Славянский и обещал одному из участников открытых торгов, что отель гарантированно продадут ему по сниженной цене.

За это он просил $160 тыс., которые и предназначались заместителю главе Черниговской ОГА.