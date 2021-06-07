На Донбасі російські найманці постійно глушать безпілотні літальні апарати ОБСЄ.

Протягом березня-квітня 2021 року з ладу було виведено три літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє штаб ООС.

Для цього бойовики застосовують різноманітні засоби радіоелектронної боротьби, зокрема комплекси РЕБ, які перешкоджають діяльності безпілотників у радіусі 50 км.

У штабі ООС зазначають, що основні зусилля найманців направлені на на глушіння керуючого сигналу БпЛА безпосередньо над підконтрольною Україні територією в районі населених пунктів Костянтинівка, Степанівка та Бахмут, щоб дискредитувати ЗСУ в очах СММ ОБСЄ та перекласти відповідальність на українську сторону.

Бойовики в ОРДЛО хочуть запровадити смертну кару

Бойовики псевдореспублік мають намір запровадити смертну кару на території “ЛДНР”.

Із відповідним клопотанням до російських найманців звернулась “генпрокуратура ЛНР” і зазначила, що вищу міру покарання потрібно застосовувати за “використання заборонених засобів ведення війни”.

Фото: СММ ОБСЄ