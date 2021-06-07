Официально пляжный сезон в Киеве еще не открыт — коммунальное предприятие Плесо ждет результаты проб воды в Днепре и других водоемах столицы.

Об этом рассказала в комментарии Фактам ICTV пресс-секретарь коммунального предприятия Плесо Елена Корень.

— Утром 7 июня бригады Плесо отбирали пробы воды на всех пляжах Киева и завезли их в лабораторию. Результаты будут через два-три дня, — уточнила она.

Поэтому Корень пока не советует купаться ни на одном столичном пляже.

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— Тем более, что температура воды в настоящее время не подходит для купания — очень холодная, — добавила Корень.

В целом в Киеве обустроено 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

Список столичных пляжей: