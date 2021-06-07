Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Когда пляжи Киева откроются для отдыхающих и можно ли купаться сейчас

київ пляжі

Официально пляжный сезон в Киеве еще не открыт — коммунальное предприятие Плесо ждет результаты проб воды в Днепре и других водоемах столицы.

Об этом рассказала в комментарии Фактам ICTV пресс-секретарь коммунального предприятия Плесо Елена Корень.

— Утром 7 июня бригады Плесо отбирали пробы воды на всех пляжах Киева и завезли их в лабораторию. Результаты будут через два-три дня, — уточнила она.

Поэтому Корень пока не советует купаться ни на одном столичном пляже.

Читайте
Лучшие пляжи Одессы 2021

— Тем более, что температура воды в настоящее время не подходит для купания — очень холодная, — добавила Корень.

Правила засмагання

В целом в Киеве обустроено 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания.

Список столичных пляжей:

  1. Венеция
  2. Радуга
  3. Детский
  4. Золотой
  5. Молодежный
  6. Предместная Слободка
  7. Центральный
  8. Троещина
  9. Чорторой
  10. Галерный
  11. Тельбин
  12. Пуща-Водица.

 

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка