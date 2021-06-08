США предоставят Украине 900 тыс. доз вакцин против коронавируса в рамках гуманитарной помощи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой США Джо Байденом.

Зеленский поблагодарил за это решение президента Соединенных Штатов и отметил, что это сохранит много жизней.

— Это сохранит жизнь многих украинцев. США вновь подтвердили приверженность стратегическому партнерству с Украиной, — отметил Зеленский.

О том, какую именно вакцину подарят Украине пока неизвестно.

Пожертвования вакцин Украины

3 июня президент США Джо Байден заявил о том, что до конца июня планирует бесплатно поделиться с другими странами 80 млн доз вакцины против коронавируса.

Их поделят на партии, первая составляет 25 млн. Из них 19 млн пойдут в фонд Covax, а остальные будут распределены между такими странами, как Украина, Канада, Грузия, Египет, Ирак и другие.

Речь идет о предоставлении препаратов производителей Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.