США предоставят Украине 900 тыс. доз вакцин против коронавируса в рамках гуманитарной помощи.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой США Джо Байденом.
Зеленский поблагодарил за это решение президента Соединенных Штатов и отметил, что это сохранит много жизней.
— Это сохранит жизнь многих украинцев. США вновь подтвердили приверженность стратегическому партнерству с Украиной, — отметил Зеленский.
О том, какую именно вакцину подарят Украине пока неизвестно.
Пожертвования вакцин Украины
3 июня президент США Джо Байден заявил о том, что до конца июня планирует бесплатно поделиться с другими странами 80 млн доз вакцины против коронавируса.
Их поделят на партии, первая составляет 25 млн. Из них 19 млн пойдут в фонд Covax, а остальные будут распределены между такими странами, как Украина, Канада, Грузия, Египет, Ирак и другие.
Речь идет о предоставлении препаратов производителей Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.