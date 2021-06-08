США нададуть Україні 900 тис. доз вакцини проти коронавірусу у рамках гуманітарної допомоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з очільником США Джо Байденом.

Зеленський подякував за це рішення президенту Сполучених Штатів та наголосив, що це збереже багато життів.

– Це збереже життя багатьох українців. США вкотре підтвердили відданість стратегічному партнерству з Україною, – зазначив Зеленський.

Про те, яку саме вакцину подарують Україні поки невідомо.

Пожертвування вакцин Україні

3 червня президент США Джо Байден заявив про те, що до кінця червня планує безкоштовно поділитися з іншими країнами 80 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Їх поділять на партії, перша становить 25 млн. З них 19 млн підуть у фонд Covax, а решта будуть розподілені між такими країнами, як Україна, Канада, Грузія, Єгипет, Ірак та інші.

Йдеться про надання препаратів виробників Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.