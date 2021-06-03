США оголосили про пожертвування мільйонів доз вакцини від коронавірусу. У списку країн, які отримають препарати, також є Україна.

Про це стало відомо у четвер, 3 червня, під час прес-конференції адміністрації Джо Байдена. Як наголосив президент США, вакцинами діляться через те, що значна частина американців уже отримала щеплення. Крім того, глобальна несправедливість щодо розподілу вакцини є кричущою.

До кінця червня США планує розподілити 80 млн доз між різними країнами. З першої партії у 25 млн доз 19 млн доз піде на глобальну ініціативу Covax, а 6 млн дістанеться партнерам Штатів. Серед них – Україна, Канада, Грузія, Єгипет, Ірак та інші.

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З резерву США відправлять препарати виробників Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.

– Ці дози, які надаються, даруються безкоштовно та зрозуміло цим країнам з єдиною метою покращення ситуації в галузі охорони здоров’я та сприяння припиненню пандемії, – наголосив Джейк Салліван – радник з національної безпеки Джо Байдена.

Нова партія вакцини в Україні

У четвер, 3 червня, Україна отримала понад 705 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Отримання препарату стало можливим завдяки ініціативі з розподілу вакцини Covax.

Цією партією повторно вакцинуватимуть осіб, які раніше отримали першу дозу вакцини CoviShield (AstraZeneca).