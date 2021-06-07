У Києві з 11 до 12 червня на Софіївській площі відбудеться фестиваль просто неба під назвою Французька весна в Україні.

Через проведення фестивалю цими вихідними передбачено обмеження руху транспорту на низці вулиць у центрі столиці. Це стосується Софіївської площі, вулиці Мала Житомирська, вулиці Володимирська (від вул. Ірининської до вул. Великої Житомирської), а також в Рильському провулку.

Обмеження на рух транспорту діятимуть із 16.00 до 23.00 за київським часом.

Також буде внесено зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями.

Також КП Київміськсвітло доручено частково відключати зовнішнє освітлення з 7 до 12 червня із 20:00 до 23:00 на Софійській площі, вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вул. Ірининської до вул. Великої Житомирської) для проведення монументальної світлової проекції Я – мрія в межах фестивалю.

Фестиваль Французька весна в Україні

17-й щорічний фестиваль Французька весна в Україні відбудеться у семи обласних центрах України: Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Рівному та Харкові.

В межах події відбудуться вуличні вистави, концерти класичної музики, кінопокази, фотовиставки, зустрічі із митцями та інтелектуальні дебати.

З детальною програмою заходів можна ознайомитися на сайті фестивалю.