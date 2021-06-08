З усіх пляжів Одеси готові до курортного сезону тільки два – Калетон і Нелл (Аркадія). Решта 69 не мають паспортів, що дають офіційний дозвіл для експлуатації.

Про це повідомили під час засідання екологічної комісії Одеської міськради. За словами заступника начальника управління інженерного захисту Одеси Віталія Парфьонова, паспорти ще для чотирьох пляжів підписані частково.

Представники влади зазначають, що нерідко робота з введення пляжів Одеси в сезонну експлуатацію гальмується через підприємців, які не надають усіх необхідних документів.

Найкращі пляжі Одеси

Одеса безсумнівно є містом, що асоціюється з відпочинком. Воно славиться своїми пляжами та для більшості українців є найкращим місцем для проведення відпустки.

Влітку Одеса перетворюється на одне з найпривабливіших місць для туристів. Але головною перевагою міста є те, що у будь-який час тут можна дістатись до моря.

Добірку найкращих пляжів Одеси 2021 – дивіться у нашому матеріалі.