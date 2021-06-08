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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Надел дождевик и направлялся в Россию: на границе задержали украинца с тремя иконами

Надел дождевик и направлялся в Россию: на границе задержали украинца с тремя иконами

В Луганской области пограничники задержали украинца, который пытался незаконно пересечь государственную границу.

Мужчина надел дождевик и в непогоду направлялся в Россию. Однако он шел не с пустыми руками — мужчина прихватил с собой пакет, в котором было три иконы.

Их изъяли правоохранители — вскоре эксперты установят, имеют ли эти иконы историческую или культурную ценность.

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На правонарушителя составлен протокол по статье 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

В дальнейшем судьбу правонарушителя решит суд, который будет рассматривать это дело.

На границе задержали украинца с тремя иконами, следовавшего в Россию
На границе задержали украинца с тремя иконами, следовавшего в Россию
На границе задержали украинца с тремя иконами, следовавшего в Россию
На границе задержали украинца с тремя иконами, следовавшего в Россию
На границе задержали украинца с тремя иконами, следовавшего в Россию
На границе задержали украинца с тремя иконами, следовавшего в Россию
Надел дождевик и направлялся в Россию: на границе задержали украинца с тремя иконами / 3 фотографии

Вандализм на Байковом кладбище

В Киеве вандалы отломали бюст с могилы украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского, а затем пытались его украсть.

Правоохранители по горячим следам задержали двух человек, причастных к вандализму. В полиции следователи открыли уголовное производство по статье 297 УК Украины.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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