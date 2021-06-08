На границе задержали украинца с тремя иконами, следовавшего в Россию

В Луганской области пограничники задержали украинца, который пытался незаконно пересечь государственную границу.
Мужчина надел дождевик и в непогоду направлялся в Россию. Однако он шел не с пустыми руками — мужчина прихватил с собой пакет, в котором было три иконы.
Их изъяли правоохранители — вскоре эксперты установят, имеют ли эти иконы историческую или культурную ценность.
На правонарушителя составлен протокол по статье 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).
В дальнейшем судьбу правонарушителя решит суд, который будет рассматривать это дело.
Вандализм на Байковом кладбище
В Киеве вандалы отломали бюст с могилы украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского, а затем пытались его украсть.
Правоохранители по горячим следам задержали двух человек, причастных к вандализму. В полиции следователи открыли уголовное производство по статье 297 УК Украины.