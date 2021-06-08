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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Вдягнув дощовик та прямував у Росію: на кордоні затримали українця з трьома іконами

Вдягнув дощовик та прямував у Росію: на кордоні затримали українця з трьома іконами

У Луганській області прикордонники затримали українця, який намагався незаконно перетнути державний кордон.

Чоловік вдягнув дощовик та у негоду прямував до Росії. Проте він йшов не з пустими руками – чоловік прихопив з собою пакет, у якому було три ікони.

Їх вилучили правоохоронці – згодом експерти встановлять, чи мають ці ікони історичну або культурну цінність.

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На правопорушника склали протокол за статтею 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Надалі долю правопорушника вирішить суд, який розглядатиме цю справу.

На кордоні затримали українця з трьома іконами, який прямував у Росію
На кордоні затримали українця з трьома іконами, який прямував у Росію
На кордоні затримали українця з трьома іконами, який прямував у Росію
На кордоні затримали українця з трьома іконами, який прямував у Росію
На кордоні затримали українця з трьома іконами, який прямував у Росію
На кордоні затримали українця з трьома іконами, який прямував у Росію
Вдягнув дощовик та прямував у Росію: на кордоні затримали українця з трьома іконами / 3 фотографии

Вандалізм на Байковому кладовищі

У Києві вандали відламали бюст з могили українського науковця та правознавця Олександра Кістяківського, а згодом намагалися його поцупити.

Правоохоронці за гарячими слідами затримали двох осіб, причетних до вандалізму. У поліції слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 297 КК України.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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