На кордоні затримали українця з трьома іконами, який прямував у Росію

У Луганській області прикордонники затримали українця, який намагався незаконно перетнути державний кордон.
Чоловік вдягнув дощовик та у негоду прямував до Росії. Проте він йшов не з пустими руками – чоловік прихопив з собою пакет, у якому було три ікони.
Їх вилучили правоохоронці – згодом експерти встановлять, чи мають ці ікони історичну або культурну цінність.
На правопорушника склали протокол за статтею 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Надалі долю правопорушника вирішить суд, який розглядатиме цю справу.
Вандалізм на Байковому кладовищі
У Києві вандали відламали бюст з могили українського науковця та правознавця Олександра Кістяківського, а згодом намагалися його поцупити.
Правоохоронці за гарячими слідами затримали двох осіб, причетних до вандалізму. У поліції слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 297 КК України.