Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Требовал $2,5 тыс. за нужное решение дела: в Днепре разоблачили судью

Требовал $2,5 тыс. за нужное решение дела: в Днепре разоблачили судью

В Днепре правоохранители разоблачили районного судью — он организовал схему получения взяток за вынесение неправосудных решений.

По данным СБУ, в одном из судебных процессов чиновник предложил адвокату одной из сторон вынести нужное решение за $2,5 тыс.

Правоохранители задокументировали, что судья получил всю сумму взятки в своем служебном помещении.

Читайте
Уклонение от налогов и присвоение имущества: глава ГФС рассказал об обысках на предприятиях Киева

Следователи открыли уголовное производство по статье 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Вскоре правонарушителю объявят о подозрении.

Разворовывание госсредств

Недавно в Криворожской области также произошел подобный инцидент. Чиновники раскладывали госсредства и уклонялись от уплаты налогов.

Следователи раскрыли незаконную схему с тендерными закупками в Криворожской городской раде на общую сумму более 1 млрд 700 млн грн.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка