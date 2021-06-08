В Днепре правоохранители разоблачили районного судью — он организовал схему получения взяток за вынесение неправосудных решений.

По данным СБУ, в одном из судебных процессов чиновник предложил адвокату одной из сторон вынести нужное решение за $2,5 тыс.

Правоохранители задокументировали, что судья получил всю сумму взятки в своем служебном помещении.

Следователи открыли уголовное производство по статье 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Вскоре правонарушителю объявят о подозрении.

Разворовывание госсредств

Недавно в Криворожской области также произошел подобный инцидент. Чиновники раскладывали госсредства и уклонялись от уплаты налогов.

Следователи раскрыли незаконную схему с тендерными закупками в Криворожской городской раде на общую сумму более 1 млрд 700 млн грн.