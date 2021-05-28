Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник рассказал подробности проведенных в столице обысков на коммунальных предприятиях и уголовных дел, в рамках которых были проведены данные следственные действия.

Об этом Вадим Мельник сообщил на пресс-брифинге 28 мая. За период 11-27 мая ГФС при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры провела 40 обысков коммунальных предприятий столицы, их фирм-подрядчиков и в департаментах Киевской городской государственной администрации.

Расследуется девять уголовных дел, которые связаны с нанесением убытков бюджету города Киев. Уголовные дела были открыты по статьям уклонения от уплаты налогов (ст. 212 УК Украины), злоупотребления служебным положением (ст. 364 УК), присвоения и растраты имущества (ст. 191 УК).

В рамках проведения следственных и процессуальных действий правоохранители получили 191 временный доступ к документам, провели 53 допроса и вручили четыре уведомления о подозрении.

Также проведено шесть экспертиз, а по решению судов наложено девять арестов на изъятые во время обысков суммы денег, документы, печати. По словам Мельника, предварительно установленная сумма ущерба бюджету Киева превышает 150 млн грн.

Среди наиболее распространенных схем нанесения убытков — завышение стоимости работ, выполнение работ коммунальным предприятием при перечислении денег подконтрольным фирмам-подрядчикам, списание денег при отсутствии выполнения работ в принципе. Вадим Мельник возглавляет ГФС с декабря 2020 года.

Фото: ГФС