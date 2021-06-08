Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Вимагав $2,5 тис. за потрібне рішення справи: у Дніпрі викрили суддю

Вимагав $2,5 тис. за потрібне рішення справи: у Дніпрі викрили суддю

У Дніпрі правоохоронці викрили районного суддю – він організував схему отримання хабарів за винесення неправосудних рішень.

За даними СБУ, в одному із судових процесів посадовець запропонував адвокату однієї зі сторін винести потрібне рішення за $2,5 тис.

Правоохоронці задокументували, що суддя отримав всю суму хабара у своєму службовому приміщенні.

Читайте
Ухилення від податків і привласнення майна: голова ДФС розповів про обшуки на підприємствах Києва

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Згодом правопорушнику оголосять про підозру.

Розкрадання держкоштів

Нещодавно у Криворізькій області також стався подібний інцидент. Посадовці розкладали держкошти та ухилялися від сплати податків.

Слідчі викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями у Криворізькій міській раді на загальну суму понад 1 млрд 700 млн грн.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка