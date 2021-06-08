У Дніпрі правоохоронці викрили районного суддю – він організував схему отримання хабарів за винесення неправосудних рішень.

За даними СБУ, в одному із судових процесів посадовець запропонував адвокату однієї зі сторін винести потрібне рішення за $2,5 тис.

Правоохоронці задокументували, що суддя отримав всю суму хабара у своєму службовому приміщенні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Згодом правопорушнику оголосять про підозру.

Розкрадання держкоштів

Нещодавно у Криворізькій області також стався подібний інцидент. Посадовці розкладали держкошти та ухилялися від сплати податків.

Слідчі викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями у Криворізькій міській раді на загальну суму понад 1 млрд 700 млн грн.