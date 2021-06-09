Большая стройка: в Днепре открылся Олимпийский дом, аналогов которому в Украине нет

Открытый 8 июня в Днепре Олимпийский дом вместе с расположенными рядом современным Олимпийским центром и стадионом Олимпийские резервы можно назвать лучшим спортивным многофункциональным комплексом Украины.

Об этом написал в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

— В моем родном Днепре при участии президента Украины Владимира Зеленского состоялось долгожданное открытие Олимпийского дома, аналогов которому нет не только в Украине, но и во многих других странах, — отметил он.

Павелко сообщил, что Олимпийский дом был достроен в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

В Олимпийском доме расположатся все федерации олимпийских видов спорта Днепропетровской области.

Участие в открытии также приняли легендарные спортсмены Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, президент НОК Украины Сергей Бубка, олимпийский чемпион Юрий Зайцев, призеры Олимпийских игр Виктор Савченко и Дина Мифтахутдинова.

Павелко также отметил, что вскоре в области появится еще один спортивный объект высокого уровня — стадион Металлург в Кривом Роге.

По его словам, нынешние темпы развития спортивной инфраструктуры впечатляют, несмотря на пандемию Covid-19 и непростую экономическую ситуацию в государстве.

— Это означает, что через пять-десять лет Украина будет иметь качественно новое поколение футболистов и представителей других видов спорта, которые будут побеждать под сине-желтым флагом на самом высоком мировом уровне, — подчеркнул Павелко.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко, в рамках президентской программы в этом году будут построены, реконструированы и отремонтированы 80 стадионов и 29 бассейнов.