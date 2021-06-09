Велике будівництво: у Дніпрі відкрився Олімпійський дім, аналогів якому в Україні немає

Відкритий 8 червня у Дніпрі Олімпійський дім разом із розташованими поруч сучасним Олімпійським центром та стадіоном Олімпійські резерви можна назвати найкращим спортивним багатофункціональним комплексом України.

Про це написав у Facebook президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко.

– У моєму рідному Дніпрі за участю президента України Володимира Зеленського відбулося довгоочікуване відкриття Олімпійського дому, аналогів якому немає не тільки в Україні, а й у багатьох інших країнах, – зазначив він.

Павелко повідомив, що Олімпійський дім був добудований у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

В Олімпійському домі розташуються всі федерації олімпійських видів спорту Дніпропетровської області.

Участь у відкритті також взяли легендарні спортсмени Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олексій Михайличенко, Анатолій Дем’яненко, Олег Протасов, президент НОК України Сергій Бубка, олімпійський чемпіон Юрій Зайцев, призери Олімпійських ігор Віктор Савченко і Діна Міфтахутдінова.

Павелко також зазначив, що незабаром в області з’явиться ще один спортивний об’єкт високого рівня – стадіон Металург у Кривому Розі.

За його словами, нинішні темпи розвитку спортивної інфраструктури вражають, незважаючи на пандемію Covid-19 та непросту економічну ситуацію в державі.

– Це означає, що через п’ять-десять років Україна матиме якісно нове покоління футболістів і представників інших видів спорту, які перемагатимуть під синьо-жовтим прапором на найвищому світовому рівні, – наголосив Павелко.

Як раніше заявив заступник голови Офісу Президента, координатор Великого будівництва Кирило Тимошенко, в рамках президентської програми цього року буде побудовано, реконструйовано та відремонтовано 80 стадіонів та 29 басейнів.