Депутати Національних зборів Франції відвідали КПВВ Гнутове, що на лінії розмежування з так званою ДНР.

Іноземних політиків супроводжував в.о. начальника Донецького загону ДПСУ полковник Сергій Лозинський.

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Він нагадав французьким депутатам, що рух через КПВВ було блоковано з боку “ДНР”.

– В той же час кількість прикордонників, розміщених з нашого боку – достатня, аби забезпечити прохід будь-якої кількості громадян, – наголосив Лозинський.

В свою чергу депутат Національних зборів П’єр Персон заявив, що Франція пишається героїзмом українських воїнів та докладає всіх зусиль, аби врегулювати конфлікт якомога швидше.

Пишаємося героїзмом українців: французькі депутати відвідали КПВВ Гнутове / 2 фотографии

Чергова смерть на Донбасі

Раніше з’явилася інформація, що на Донбасі під час виконання бойового завдання загинула 22-річна лейтенант ЗСУ Карина Шемчук.

Дівчина була випускницею Академії сухопутних військ та служила у 128 горно-штурмовій бригаді.

Шемчук служила на посаді заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення.