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Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Ще один крок до відродження Металіста: Терехов оголосив про передачу Харкову стадіону та академії

Харків

Депутати Харківської обласної ради передали у власність міста стадіон Металіст і всю його інфраструктуру – академію і тренувальну базу.

Таким чином, Харків повертається на футбольну карту України і Європи, написав у Facebook виконувач обов’язків мера міста Ігор Терехов.

– За багато років блукання з рук у руки все це застаріло. Подальше зволікання могло буквально добити клубну інфраструктуру і позбавити Харків надії на сертифікацію для міжнародних матчів і єврокубків, – зазначив керівник міста.

Терехов каже, що щиро вдячний депутатам облради за мудре і господарське рішення.

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За його словами, завдяки рішенню облради Харків отримав футбольну академію світового рівня.

– Харків стане батьківщиною і колискою нового покоління власних зірок футболу. У моєму футбольному дитинстві я міг би тільки мріяти про такі базу і школу. А нинішньому поколінню хлопчиків Харків подарує ці безмежні можливості – приходьте і займайтеся! Ідіть до своєї мрії! – сказав Терехов.

Він пояснив, що стадіон є культурно-спортивною платформою для проведення соціально значущих заходів будь-якого масштабу.

– Звичайно, попереду в нас багато роботи. Але вдячної роботи, результатом якої стануть нові перемоги і тріумфи ФК Металіст, – заявив Терехов.

Терехов додає, що вони разом з Олександром Ярославським сподіваються на підтримку і допомогу харків’ян у відродженні футбольної легенди.

У Харкові починають виробництво власних трамваїв

Міська влада Харкова у співпраці з бізнесом починає масштабне оновлення транспортного парку. В місті вироблятимуть власні трамваї, заявив в.о. мера Ігор Терехов на інвестиційному форумі UkraineInvest Talks: Dnipro.

Перший трамвайний вагон у рамках проекту Харківський трамвай представлять вже у вересні, додав він. Мета проекту – повністю замінити трамвайний парк міста.

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