Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украина вернула из Беларуси пятерых пациентов — Кулеба

кулеба дмитро

Украинское правительство вернуло из Беларуси пятерых пациентов. Помощь относительно возвращения из страны ожидает еще один человек.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

Кулеба отметил, что еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда это должно произойти. По его словам, украинская власть уже вернула пятерых человек.

Читайте
Важно для противостояния агрессии РФ: Кулеба о поддержке США Украины

В то же время политик сообщил, что сегодня в Украину из Беларуси прибыл автомобиль с мужем Людмилы Ивановой из Черкасс, которая обратилась с просьбой о помощи.

Ее муж Андрей находился в Минске после операции по пересадке почки. Однако из-за прекращения авиасообщения с Белоруссией, украинец не знал, как вернуться домой. Политик подчеркнул, что никого не оставят без защиты и помощи, если еще будут обращения.

Украинцы в секторе Газа

Недавно Украина эвакуировала своих граждан из сектора Газа, которые захотели вернуться на Родину.

В Израиле продолжались боевые действия, поэтому украинцы выразили желание выехать из сектора Газа. Кулеба рассказал, что за этим стоит тяжелая работа посольств и спецслужб.

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка