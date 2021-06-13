Украина вернула из Беларуси пятерых пациентов — Кулеба

Украинское правительство вернуло из Беларуси пятерых пациентов. Помощь относительно возвращения из страны ожидает еще один человек.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

Кулеба отметил, что еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда это должно произойти. По его словам, украинская власть уже вернула пятерых человек.

В то же время политик сообщил, что сегодня в Украину из Беларуси прибыл автомобиль с мужем Людмилы Ивановой из Черкасс, которая обратилась с просьбой о помощи.

Ее муж Андрей находился в Минске после операции по пересадке почки. Однако из-за прекращения авиасообщения с Белоруссией, украинец не знал, как вернуться домой. Политик подчеркнул, что никого не оставят без защиты и помощи, если еще будут обращения.

Украинцы в секторе Газа

Недавно Украина эвакуировала своих граждан из сектора Газа, которые захотели вернуться на Родину.

В Израиле продолжались боевые действия, поэтому украинцы выразили желание выехать из сектора Газа. Кулеба рассказал, что за этим стоит тяжелая работа посольств и спецслужб.