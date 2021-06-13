Україна повернула з Білорусі п’ятьох пацієнтів – Кулеба

Український уряд повернув з Білорусі п’ятьох пацієнтів. На допомогу щодо повернення з країни очікує ще одна людина.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Кулеба зазначив, що ще одна людина, яка хоче повернутися в Україну, має вирішити, коли це має відбутися. За його словами, українська влада вже повернула п’ятьох людей.

Водночас політик повідомив, що сьогодні в Україну з Білорусі прибув автомобіль з чоловіком Людмили Іванової з Черкас, яка звернулася з проханням про допомогу.

Її чоловік Андрій перебував у Мінську після операції з пересадки нирки. Проте через припинення авіасполучення з Білоруссю, українець не знав, як саме повернутися додому. Політик наголосив, що нікого не залишать без захисту та допомоги, якщо ще будуть звернення.

Українці у секторі Гази

Нещодавно Україна евакуювала своїх громадян із сектора Гази, які захотіли повернутися на Батьківщину.

В Ізраїлі тривали бойові дії, через це українці висловили бажання виїхати з сектора Гази. Кулеба розповів, що за цим стоїть важка робота посольств та спецслужб.