На Львовщине стартовали работы на первых объектах подпроекта программы президента Владимира Зеленского Большая стройка — Малого Карпатского круга, в ходе которого планируется обновить 248,9 км автодорог государственного значения, которые ведут к туристическим локациям, и 36 искусственных сооружений.

Работы охватили мостовые переходы дороги М-06 Киев — Чоп через реки Орявчик в с. Козева (км 672 + 728) и Орява вблизи с. Орява (км 675 + 835).

Об этом сообщил Укравтодор в Facebook.

Компания Автомагистраль-Юг провела демонтаж поврежденных элементов сооружений, устройство новой основы и переходных плит на подходах к мостам, монтаж шкафных стенок и открылок, устройство монолитной железобетонной накладной плиты.

Уже устроена гидроизоляция и дренаж по мостам и установлен бортовой камень, новое барьерное и перильное ограждение, уложен нижний слой асфальтобетона.

После этого будет устроен верхний слой асфальтобетона, нанесена дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки.

Большая стройка: на Львовщине начались работы по созданию Малого Карпатского круга / 2 фотографии

На Львовщине в рамках проекта планируется провести работы на 16 искусственных сооружениях: реконструкцию мостового перехода на дороге Т-14-24 Сколе — Славское и капитальный ремонт на 15 объектах.

В результате реализации проекта будут сделаны 75,5 км нового качественного покрытия дорог государственного значения: М-06 Киев — Чоп (51,5 км) и Т-14-24 Сколе — Славское (24 км), 37 обновленных мостовых переходов.

А также три объединенных отремонтированными автодорогами туристических направления: Львов — Ивано-Франковск — Закарпатье.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко, Малый Карпатский круг предусматривает ремонт, а также строительство новых дорог между основными туристическими и курортными локациями трех областей — Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской. Ожидается, что полностью проект будет воплощен в течение двух-трех лет.