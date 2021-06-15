Погода на 16 июня 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

16 мая погода будет существенно отличаться в разных регионах Украины.

Так, на западе ожидается достаточно теплая погода, а солнце лишь иногда прятаться за небольшими облаками.

Кратковременные осадки синоптики прогнозируют только Черновицкой области, а температура воздуха на западе будет колебаться от +24 до +27 днем ​​и от +11 до +14 ночью.

В центре и на севере дожди все время, гроза ожидается во всех регионах, но на температуру это существенно не повлияет.

Несмотря на дождь, столбик термометра будет показывать от +23 до +26 днем ​​и от +14 до +16.

На юге небо также будет мрачным, синоптики прогнозируют дождь с грозой во всех областях.

Температура будет колебаться от +20 до +24 днем, а ночью упадет до +13 — +17.

Восточные регионы также зальет дождями, температура будет колебаться от +24 до +26 днем ​​и от +15 до +17 ночью.

Погода летом 2021

Июнь поражает украинцев неустойчивой и капризной погодой, которая меняется чуть ли не каждую минуту.

А о том, какими будут июль и август в 2021 году, читайте в материале Фактов ICTV.