Погода на 16 червня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

16 травня погода суттєво відрізнятиметься у різних регіонах України.

Так, на заході очікується досить тепла погода, а сонце інколи ховатиметься за невеликими хмарками.

Короткочасні опади синоптики прогнозують лише у Чернівецькій області, а температура повітря на заході коливатиметься від +24 до +27 вдень та від +11 до +14 вночі.

У центрі та на півночі дощитиме весь час, гроза очікується в усіх регіонах, але на температуру це суттєво не вплине.

Попри дощ, стовпчик термометра показуватиме від +23 до +26 вдень та від +14 до +16.

На півдні небо також буде похмурим, синоптики прогнозують дощ з грозою в усіх областях.

Температура коливатиметься від +20 до +24 вдень, а вночі впаде до +13 – +17.

Східні регіони також заллє дощами, температура коливатиметься від +24 до +26 вдень та від +15 до +17 вночі.

Погода влітку 2021

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