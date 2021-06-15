Ни у кого в мире таких нет: в Киеве презентовали отечественный дрон Ace One

Во вторник, 15 июня, на Международной выставке Оружие и безопасность – 2021, которая прошла в Киеве, был представлен украинский беспилотник Ace One.

По словам одного из генеральных конструкторов проекта Александра Лося, таких БПЛА нет ни в Украине, ни в других странах мира.

— Мы разработали новый современный боевой дрон. Наш БПЛА способен нести вооружение массой до тонны. Ace One разработан на основе новейших стелс-технологий. Беспилотник фактически невидим для радаров, а его скорость достигает тысячи км/ч, — заявил он.

Лось также отметил, что в управлении дроном участвует искусственный интеллект, который может командовать роем беспилотников.

В свою очередь соруководитель проекта Владимир Усов добавил, что БПЛА может использоваться как при наступательных, так и при оборонительных действиях.

В частности, Ace One способен сблизиться с другим беспилотником, который ведет разведку, и уничтожить его. Кроме того, дрон способен на быстрый прорыв оборонных позиций противника, уничтожение целей и возврат на наземную станцию базирования.

К разработке Ace One были привлечены 25 ученых и специалистов авиакосмической отрасли. Они представляли лучшие украинские предприятия – ГП Антонов, Ивченко-Прогресс, а также Мотор Сич.

Испытания прибора для маскирования техники

Накануне в Харькове прошли испытания аэрозольного генератора, который способен создавать маскировку вооружения и военной техники.

Последний этап испытаний проводили на полигоне Военного института танковых войск.

Разработчиками изобретения является группа преподавателей харьковской политехники, работавших над созданием генератора целый год.