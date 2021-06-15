Ні у кого у світі таких нема: в Києві презентували вітчизняний дрон Ace One

У вівторок, 15 червня, на Міжнародній виставці Зброя та безпека-2021, що відбулася в Києві, було представлено український безпілотник Ace One.

За словами одного з генеральних конструкторів проекту Олександра Лося, таких БПЛА немає ані в Україні, ані в інших країнах світу.

– Ми розробили новий сучасний бойовий дрон. Наш БПЛА здатен нести озброєння масою до тонни. Ace One розроблено на основі новітніх стелс-технологій. Безпілотник фактично невидимий для радарів, а його швидкість досягає тисячі км/год, – заявив він.

Лось також зазначив, що в управлінні дроном бере участь штучний інтелект, який може командувати роєм безпілотників.

В свою чергу співкерівник проекту Володимир Усов додав, що БПЛА може використовуватися як під час наступальних, так і при оборонних діях.

Зокрема, Ace One здатен зблизитися з іншим безпілотником, який веде розвідку, та знищити його. Окрім того, дрон здатен до швидкого прориву оборонних позицій противника, знищення цілей та повернення на наземну станцію базування.

До розробки Ace One було залучено 25 вчених і фахівців авіакосмічній галузі. Вони представляли найкращі українські підприємства – ДП Антонов, Івченко-Прогрес, а також Мотор Січ.

Випробування приладу для маскування техніки

Напередодні у Харкові пройшли випробування аерозольного генератора, який здатен створювати маскування озброєння та військової техніки.

Останній етап випробувань проводили на полігоні Військового інституту танкових військ.

Розробниками винаходу є група викладачів харківської політехніки, які працювали над створенням генератора цілий рік.