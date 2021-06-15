Вредил интересам Украины: возле Крыма задержали инженера буровой установки

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине за нарушение порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию Крымского полуострова.

В то же время мужчина продолжал работать на незаконно захваченном Российской Федерацией предприятии ПАО Черноморнефтегаз.

Работник занимал должность инженера материально-технического ресурса плавучей буровой установки Петр Годованец, который после оккупации переименовали в Крым-2.

С 2015 года до мая 2021 года украинец систематически выезжал через закрытые морские порты на оккупированной территории полуострова к указанной буровой установки, обеспечивая ее работу.

Правонарушитель способствовал незаконной разработке и использованию РФ природных ресурсов в морской экономической зоне Украины и этим вызвал ущерб интересам государства.

Задержание подростка в Харькове

В Харькове 16-летний подросток избил школьницу на глазах у своих друзей. Видео этого вопиющего инцидента попало в сеть.

На видео заметно, как парень бил 13-летнюю девочку в голову и лицо с особой жестокостью. Школьница упала и села на асфальт, однако нападающий продолжал наносить ей удары.

Источник: Прокуратура Крима