Украинцы стали рекордсменами по посещаемости Анталии

По состоянию на начало июня пассажиропоток из Украины в турецкую Анталию вырос на 50% по сравнению с 2019 годом. Таким образом украинцы бьют рекорды по посещаемости этой туристической страны.

По словам генерального директора аэропорта в Анталии Бильгихана Йылмаза, с первой недели июня наблюдается рост пассажиропотока в целом.

— Мы обслужили 120 тыс. пассажиров за первые восемь дней, достигнув показателя 22% от аналогичного в 2019 году, — объяснил он.

Как отметил гендиректор, за этот период наибольшее количество путешественников прибыло именно из Украины — 59 тыс. пассажиров.

— Показатель пассажиропотока из Украины, по сравнению с июнем 2019 года, вырос на 50%, — сообщил Йылмаз.

При этом он добавил, что украинский рынок бьет рекорды этого года, как и в 2020-м.

Следующей по уровню пассажиропотока в Анталию идет Германия — 17 тыс. пассажиров и Польша — 10 тыс.

Сейчас аэропорт Анталии принимает путешественников из 25 стран.

Всего за первую неделю июня в страну прибыло 120 тыс. туристов.

Украина смягчила правила въезда

В начале июня Кабмин смягчил правила въезда в Украину для туристов.

Теперь для пересечения границы подойдет ПЦР-тест на коронавирус, экспресс-тест на антиген и документ о вакцинации.

Источник: Turizm Ajansı