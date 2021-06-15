Українці стали рекордсменами з відвідування Анталії

Станом на початок червня пасажиропотік з України до турецької Анталії зріс на 50% порівняно з 2019 роком. Таким чином українці б’ють рекорди з відвідування цієї туристичної країни.

За словами генерального директора аеропорту в Анталії Більгіхана Їлмаза, з першого тижня червня спостерігається зростання пасажиропотоку загалом.

– Ми обслужили 120 тис. пасажирів за перші вісім днів, досягнувши показника 22% від аналогічного у 2019 році, – пояснив він.

Як зазначив гендиректор, за цей період найбільша кількість мандрівників прибула саме з України – 59 тис. пасажирів.

– Показник пасажиропотоку з України, порівнюючи з червнем 2019 року, зріс на 50%, – повідомив Їлмаз.

Водночас він додав, що український ринок б’є рекорди цього року, як і в 2020-му.

Наступною за рівнем пасажиропотоку в Анталію йде Німеччина – 17 тис. пасажирів та Польща – 10 тис.

Нині аеропорт в Анталії приймає туристів із 25 країн.

Загалом за перший тиждень червня в країну прибуло 120 тис. туристів.

Україна пом’якшила правила в’їзду

На початку червня Кабмін пом’якшив правила в’їзду в Україну для туристів.

Тепер для перетину кордону підійде ПЛР-тест на коронавірус, експрес-тест на антиген і документ про вакцинацію.

Джерело: Turizm Ajansı