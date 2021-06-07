Кабмін ухвалив постанову, якою пом’якшив правила в’їзду в Україну. Йдеться про внесення змін до постанови від 9 грудня 2020 року №1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Тепер для перетину кордону підійде не лише ПЛР-тест на коронавірус.

Дозволили надавати також експрес-тест на антиген і документ про вакцинацію.

– Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 7 викласти в такій редакції: осіб, які мають негативний результат тестування на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, – йдеться у документі.