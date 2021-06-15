Почувствовала боль в животе: под херсонским ТРЦ родила женщина

В Херсоне под ТРЦ 40-летняя роженица родила девочку. Она почувствовала внезапную боль в животе, однако до родов оставалась еще неделя. Поэтому женщина думала, что это временно.

Однако у беременной жительницы села Софиевка Николаевской области боль только усиливалась.

Поэтому муж роженицы решил отвезти ее на автомобиле в Херсонскую городскую клиническую больницу им. Лучанского.

Однако в дороге женщина почувствовала, что роды скоро начнутся, поэтому попросила мужа вызвать скорую им на встречу.

Так, ночью 14 июня медики и супруги встретились на подступах к одному из ТРЦ Херсона. Там, в салоне скорой, родилась девочка.

— Я дежурила в ту ночь, и принимала ребенка. Девочка, которую к нам привезли, была весом в 2,3 кг. У нее нет никаких симптомов заболеваний. Младенца только нужно было согреть, — объяснила заведующая отделением патологии беременных Людмила Имшеницка.

По ее словам, у матери роды на тот момент не закончились, ведь в матке еще оставалась плацента.

— Ее благополучно вытащили. Теперь оснований волноваться за дальнейшую судьбу матери уже нет. Единственное, что ей можно посоветовать — это внимательнее относиться к здоровью, — сказал врач.

В Киеве женщина родила возле метро

В мае в столице женщина родила в переходе на станции метро Лесная. В частности, ей помогали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры метро.

Роженица — жительница Броваров. Она родила мальчика. Ее вместе с ребенком сразу отвезли в больницу.

Источник: Kherson.net