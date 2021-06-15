Відчула біль у животі: під херсонським ТРЦ народила жінка

У Херсоні під ТРЦ 40-річна породілля народила дівчинку. Вона відчула раптову біль в животі, однак до пологів залишався ще тиждень. Тому жінка думала, що це тимчасово.

Однак у вагітної жительки села Софіївка Миколаївській області біль лише посилювалась.

Тож чоловік породіллі вирішив відвезти її на автомобілі в Херсонську міську клінічну лікарню ім. Лучанського.

Однак в дорозі жінка відчула, що пологи скоро почнуться, тому попросила чоловіка викликати швидку їм на зустріч.

Так, серед ночі 14 червня медики та подружжя зустрілися на підступах до одного з ТРЦ Херсона. Там, в салоні швидкої, народилася дівчинка.

– Я чергувала тієї ночі, і приймала дитину. Дівчинка, яку до нас привезли, була вагою в 2,3 кг. У неї немає ніяких симптомів захворювань. Немовля лише потрібно було зігріти, — пояснила завідуюча відділенням патології вагітних Людмила Імшеницька.

За її словами, у матері пологи на той момент не закінчилися, адже в матці ще залишалася плацента.

– Її благополучно витягли. Тепер підстав хвилюватися за подальшу долю матері вже немає. Єдине, що можна їй порадити – це уважніше ставитися до здоров’я, – сказав лікар.

У Києві жінка народила біля метро

У травні у столиці жінка народила в переході на станції метро Лісова. Зокрема, їй допомагали співробітники підземки, поліції, а також пасажари метро.

Породілля – жителька Броварів. Вона народила хлопчика. Її разом із дитиною одразу відвезли до лікарні.

Джерело: Kherson.net