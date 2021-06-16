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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Украине сняли ограничения на количество участников массовых мероприятий

карантин в україні

В Украине разрешили проводить массовые культурные, развлекательные, религиозные и другие мероприятия в помещениях со 100% наполнением без ограничения дистанции между присутствующими.

Об этом сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко. Однако действующим остается требование, чтобы участники и организаторы мероприятий были в защитных масках или респираторах.

Если же у кого-то из присутствующих есть отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия, или документ о полном курсе вакцинации, то эти ограничения к ним не применяются.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, учитывая то, что с 16 июня вся территория Украины находится в зеленой зоне.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что карантин в Украине продлевают до конца лета, то есть до 31 августа. По его словам, карантинные ограничения планируют ослабить.

обмеження зеленої зони карантину

В частности, пока Украина находится в зеленой зоне карантина, гражданам разрешили не идти на самоизоляцию и не устанавливать мобильное приложение Дій вдома.

Источник: Александр Ткаченко

Фото: Depositphotos

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