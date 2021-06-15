15 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії, для участі в якому зареєструвалися понад 175 тис. випускників. Ним завершується основна сесія ЗНО 2021.

На виконання 54 завдань сертифікаційної роботи відводиться 150 хвилин.

У разі правильних відповідей на всі запитання можна отримати максимальні 90 балів.

Учасники ЗНО з географії мають прийти до пунктів тестування у проміжок між 9.50 і 10.50. Точний час зазначено у запрошеннях-перепустках.

Якщо випускник з’явиться пізніше, його не допустять до участі у ЗНО.

Окрім запрошення-перепустки, учасники мають взяти з собою оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, а також паспорт або інший документ, серію якого зазначено у сертифікаті.

За відсутності хоча б одного з цих документів також не допустять до участі в тестуванні з географії.

Візьміть із собою дві-три ручки з чорнилом чорного кольору, пляшку води без етикетки та засоби індивідуального захисту (маска, антисептик тощо).

Водночас категорично забороняється мати при собі будь-яких засоби зв’язку, гаджети, друковані та рукописні матеріали.

Результати ЗНО з географії 2021 будуть розміщені в електронних кабінетах учасників до 30 червня.

Для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, проводиться додаткова сесія.

Для цього треба протягом п’яти днів після тестування подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Графік додаткової сесії ЗНО 2021

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме з 29 червня до 14 липня 2021 року.

А її результати будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня.

Географію, згідно з графіком, писатимуть 14 липня.