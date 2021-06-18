ЗНО з математики не склали майже третина абітурієнтів: які результати тестування

В Україні у 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови склали 89,3% абітурієнтів, із математики – 68,9% та фізики – 91,7%.
Такі результати оприлюднив УЦОЯО після другого засідання експертної комісії, яка визначила мінімальні бали із шести предметів тестування.
Зокрема, 17 червня визначили порогові бали для тестів з англійської, іспанської, німецької, французької мов, а також математики та фізики.
Члени комісії ухвалили рішення встановити мінімальні бали з іноземних мов, що відповідають 18 балам, із математики – 10 та із фізики – 12.
Таким чином, пороговий бал не подолали:
- 10,68% абітурієнтів з англійської мови;
- 15,79% – з іспанської;
- 11,49% – з німецької;
- 8,94% – з французької.
Із математики поріг склав/не склав не подолали 31,11% абітурієнтів, із фізики – 8,33%.
18 червня на електронних сторінках учасників будуть розміщені результати тестів з іноземних мов та фізики за шкалами 100–200 балів, а 19 червня – із математики.
Напередодні в УЦОЯО повідомляли, що пороговий бал із хімії не пройшли 10,8% осіб.
Загалом на цьогорічне ЗНО було зареєстровано 389 710 учасників.
Встановлення порога склав/не склав із української мови і літератури, історії України та біології відбудеться 24 червня.
15 червня відбулось ЗНО з географії, для участі в якому зареєструвалися понад 175 тис. випускників. Це був останній предмет основної сесії ЗНО 2021.
Результати тестування з географії будуть розміщені в е-кабінетах учасників до 30 червня.