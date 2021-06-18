Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Завод закапывал тонны опасных отходов: на Виннитчине предотвратили экокатастрофу

Небезпечні відходи Вінниця

В Винницкой области местное предприятие ежемесячно незаконно закапывало почти 500 тонн опасных токсичных на открытой местности.

Эти отходы образовались после очистки технического глицерина, который продавали в Россию.

Вредные вещества должны были утилизировать, однако с целью получения сверхприбылей их тайно, без соответствующих разрешительных документов, вывозили на арендованный у государства участок за пределами Винницы.

Так продолжалось несколько лет. Накопление опасных отходов могло повлечь экологическую катастрофу. Предупредить ее удалось сотрудникам СБУ.

Во время обысков в офисе предприятия обнаружили документы, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о приостановлении деятельности завода через суд.

Дело расследуется по ст. 441 УКК — Экоцид. Следственные действия продолжаются.

Відходи
Небезпечні відходи
Небезпечні відходи
Відходи
Небезпечні відходи
Небезпечні відходи
Завод закапывал тонны опасных отходов: на Виннитчине предотвратили экокатастрофу / 3 фотографии
Читайте
Мы спасаем не планету, а себя: как начать ответственное потребление

В Ровенской области завод по переработке пластика подозревают в загрязнении реки. Поэтому летом в ней дохнет рыба, вода вблизи дамбы сверкает неестественными цветами и воняет.

Люди, которые живут рядом, видели, как через спрятанную в землю трубу что-то сливают, сняли на телефон и выложили в сеть.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка