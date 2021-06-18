Завод закапывал тонны опасных отходов: на Виннитчине предотвратили экокатастрофу

В Винницкой области местное предприятие ежемесячно незаконно закапывало почти 500 тонн опасных токсичных на открытой местности.
Эти отходы образовались после очистки технического глицерина, который продавали в Россию.
Вредные вещества должны были утилизировать, однако с целью получения сверхприбылей их тайно, без соответствующих разрешительных документов, вывозили на арендованный у государства участок за пределами Винницы.
Так продолжалось несколько лет. Накопление опасных отходов могло повлечь экологическую катастрофу. Предупредить ее удалось сотрудникам СБУ.
Во время обысков в офисе предприятия обнаружили документы, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Решается вопрос о приостановлении деятельности завода через суд.
Дело расследуется по ст. 441 УКК — Экоцид. Следственные действия продолжаются.
В Ровенской области завод по переработке пластика подозревают в загрязнении реки. Поэтому летом в ней дохнет рыба, вода вблизи дамбы сверкает неестественными цветами и воняет.
Люди, которые живут рядом, видели, как через спрятанную в землю трубу что-то сливают, сняли на телефон и выложили в сеть.