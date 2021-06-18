В Винницкой области местное предприятие ежемесячно незаконно закапывало почти 500 тонн опасных токсичных на открытой местности.

Эти отходы образовались после очистки технического глицерина, который продавали в Россию.

Вредные вещества должны были утилизировать, однако с целью получения сверхприбылей их тайно, без соответствующих разрешительных документов, вывозили на арендованный у государства участок за пределами Винницы.

Так продолжалось несколько лет. Накопление опасных отходов могло повлечь экологическую катастрофу. Предупредить ее удалось сотрудникам СБУ.

Во время обысков в офисе предприятия обнаружили документы, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о приостановлении деятельности завода через суд.

Дело расследуется по ст. 441 УКК — Экоцид. Следственные действия продолжаются.

Завод закапывал тонны опасных отходов: на Виннитчине предотвратили экокатастрофу / 3 фотографии

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Люди, которые живут рядом, видели, как через спрятанную в землю трубу что-то сливают, сняли на телефон и выложили в сеть.