У Вінницькій області місцеве підприємство щомісяця незаконно закопувало майже 500 тонн небезпечних токсичних на відкритій місцевості.

Ці відходи утворювалися після очищення технічного гліцерину, який продавали до Росії.

Шкідливі речовини мали б утилізовувати, проте з метою отримання надприбутків їх приховано, без відповідних дозвільних документів, вивозили на орендовану у держави ділянку за межами Вінниці.

Так тривало протягом кількох років. Накопичення небезпечних відходів могло спричинити екологічну катастрофу. Попередити її вдалося співробітникам СБУ.

Під час обшуків в офісі підприємства виявили документи, чорнові записи та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо призупинення діяльності заводу через суд.

Справа розслідується за ст. 441 ККУ – Екоцид. Слідчі дії тривають.

Завод закопував тонни небезпечних відходів: на Вінничині запобігли екокатастрофі / 3 фотографии

У Рівненській області завод з переробки пластику підозрюють у забрудненні річки. Через це влітку у ній дохне риба, вода поблизу дамби виблискує неприродніми кольорами та смердить.

Люди, які живуть поруч, бачили, як через заховану в землю трубу щось зливають, зафільмували на телефон та виклали у мережу.