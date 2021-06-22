В Киеве растет стоимость жилья: в НБУ объяснили, с чем это связано

В Киеве стоимость жилья продолжает расти. В первую очередь это связано с ростом стоимости строительства.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.

В то же время растет покупательная способность населения.

Поэтому, как отмечают в НБУ, хотя стоимость жилья растет, однако оно остается доступным для людей по относительным показателям.

— Цены и доходы населения растут соразмерно, — добавили в ведомстве.

По прогнозам Нацбанка, рост доходов, восстановление ипотеки и снижение доходности депозитов будут стимулировать рост спроса на жилье.

В то же время реализация реформы градостроительного контроля может сократить количество нового предложения.

Это в свою очередь влияет на рост цен: в апреле 2021 года темпы роста цен в Киеве превысили 10% в год.

В январе-мае этого года в Украине было выдано всего 213 разрешений на строительство и 253 сертификата о принятии в эксплуатацию многоквартирного жилья.

Однако за последний год только половина заявок на разрешения были одобрены.