Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

У Києві зростає вартість житла: у НБУ пояснили, з чим це пов’язано

Іпотека

У Києві вартість житла продовжує зростати. Впершу чергу це пов’язано із зростанням вартості будівництва.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність Національного банку України.

Водночас зростає купівельна спроможність населення.

Тому, як зазначають в НБУ, хоч вартість житла зростає, однак воно залишається доступним для людей за відносними показниками.

– Ціни та доходи населення зростають співмірно, – додали у відомстві.

За прогнозами Нацбанку, зростання доходів, відновлення іпотеки та зниження прибутковості депозитів стимулюватимуть зростання попиту на житло.

Водночас тривала реалізація реформи містобудівного контролю може скоротити кількість нової пропозиції.

Це в свою чергу впливає на зростання цін: у квітні 2021 року темпи зростання цін в Києві перевищили 10% за рік.

У січні-травні цього року в Україні було видано загалом 213 дозволів на будівництво та 253 сертифіката про прийняття в експлуатацію багатоквартирного житла.

Однак за останній рік лише половина заявок на дозволи були схвалені.

– Середньорічне співвідношення між дозволами і сертифікатами становить близько 3:4, що порівнянно з міжнародним рівнем є досить низьким показником і може свідчити про повільніші темпи зведення нового житла в майбутньому, – пояснюють в НБУ.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка