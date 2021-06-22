У Києві зростає вартість житла: у НБУ пояснили, з чим це пов’язано

У Києві вартість житла продовжує зростати. Впершу чергу це пов’язано із зростанням вартості будівництва.
Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність Національного банку України.
Водночас зростає купівельна спроможність населення.
Тому, як зазначають в НБУ, хоч вартість житла зростає, однак воно залишається доступним для людей за відносними показниками.
– Ціни та доходи населення зростають співмірно, – додали у відомстві.
За прогнозами Нацбанку, зростання доходів, відновлення іпотеки та зниження прибутковості депозитів стимулюватимуть зростання попиту на житло.
Водночас тривала реалізація реформи містобудівного контролю може скоротити кількість нової пропозиції.
Це в свою чергу впливає на зростання цін: у квітні 2021 року темпи зростання цін в Києві перевищили 10% за рік.
У січні-травні цього року в Україні було видано загалом 213 дозволів на будівництво та 253 сертифіката про прийняття в експлуатацію багатоквартирного житла.
Однак за останній рік лише половина заявок на дозволи були схвалені.
– Середньорічне співвідношення між дозволами і сертифікатами становить близько 3:4, що порівнянно з міжнародним рівнем є досить низьким показником і може свідчити про повільніші темпи зведення нового житла в майбутньому, – пояснюють в НБУ.