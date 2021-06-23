Ровно 20 лет назад глава Ватикана и Римско-католической церкви Иоанн Павел II прибыл в Киев с государственным визитом по приглашению первого президента Украины Леонида Кучмы.

Папа Римский находился в Украине с 23 по 27 июня 2001 года. Целью визита были поддержка верующих всех конфессий и подтверждение европейского пути Украины.

В то же время первое общение понтифика с президентом Украины состоялось еще в 1995 году, во время него Иоанн Павел II выразил свое желание посетить нашу страну.

В 1999 году Леонид Кучма направил в Ватикан официальное приглашение, и через два года Папа Римский прибыл в Украину.

За несколько дней понтифик посетил Киев и Львов, произнес 11 проповедей и речей, на которых присутствовало более 2 млн граждан.

Во время литургий, которые состоялись на киевском аэродроме Чайка и на львовском ипподроме, Иоанн Павел II обращался к верующим на украинском языке.

До сих пор этот визит Папы в Украину остается первым и единственным.

Второй президент Украины Леонид Кучма вспоминает его как одно из самых светлых событий в истории нашего государства:

— Думаю, Иоанн Павел II входит в первую десятку мировых лидеров за весь послевоенный период. Он был уникальным человеком. Немощный телом, но сильный душой. У него был огромный глобальный авторитет. Принимать такого гостя для Украины было честью.

По его мнению, в тот период Украина занимала больше места на политическом глобусе, чем сейчас, поскольку интересовала мир именно тем, что делали сами украинцы, а не тем, что с нами делали другие.

— Сейчас меня спрашивают, почему не удалось организовать такие визиты потом. Не хочу оценивать усилия тех, кто был у власти после меня. Но в более поздние времена больше, чем в 2001-м, самостоятельной линии Украины мешала Москва. Это факт. Контакты Киева — что с Ватиканом, что с Константинополем — пытались срывать и Кремль, и русская церковь. Но, несмотря на это, я не сомневаюсь, что после этого визита Украина стала ближе к европейской цивилизации, к Западу. И надеюсь, что ближе к Богу, — подытожил Кучма.

Исочник: Дарка Оліфер