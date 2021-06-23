Рівно 20 років тому глава Ватикану та Римсько-католицької церкви Іван Павло ІІ прибув до Києва з державним візитом на запрошення другого президента України Леоніда Кучми.

Папа Римський перебував в Україні з 23 до 27 червня 2001 року. Метою візиту були підтримка вірян усіх конфесій та підтвердження європейського шляху України.

Водночас перше спілкування понтифіка з президентом України відбулося ще у 1995 році, під час нього Іван Павло ІІ висловив своє бажання відвідати нашу країну.

У 1999 році Леонід Кучма направив до Ватикану офіційне запрошення, і через два роки Папа Римський прибув в Україну.

За кілька днів понтифік відвідав Київ та Львів, виголосив 11 проповідей та промов, на яких були присутні більше 2 млн громадян.

Під час літургій, що відбулись на київському аеродромі Чайка та на львівському іподромі, Іван Павло ІІ звертався до вірян українською мовою.

До сьогодні цей візит Папи в Україну залишається першим та єдиним.

Другий президент України Леонід Кучма згадує його як одну з найсвітліших подій в історії нашої держави:

– Думаю, Іван Павло ІІ входить у першу десятку світових лідерів за весь післявоєнний період. Він був унікальною людиною. Немічний тілом, але сильний душею. В нього був величезний глобальний авторитет. Приймати такого гостя для України було честю.

На його думку, у той період Україна займала більше місця на політичному глобусі, ніж зараз, оскільки цікавила світ саме тим, що робили самі українці, а не тим, що з нами робили інші.

– Нині мене питають, чому не вдалося організувати такі візити потім. Не хочу оцінювати зусилля тих, хто був при владі після мене. Але у пізніші часи більше, ніж у 2001-му, самостійній лінії України заважала Москва. Це факт. Контакти Києва – що з Ватиканом, що з Константинополем – намагалися зривати і Кремль, і російська церква. Та попри все я не маю сумніву, що після того візиту Україна стала ближчою до європейської цивілізації, до Заходу. І маю надію, що ближчою до Бога, – підсумував Кучма.

Джерело: Дарка Оліфер