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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Дело Шеремета: Кузьменко и Антоненко оставили под домашним арестом

андрій антоненко

Суд оставил под домашним арестом двух фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Хотя их адвокаты просили изменить меру пресечения и разрешить взять подзащитных на поруки.

Однако, согласно решению суда, Андрей Антоненко будет находиться под домашним арестом еще два месяца. Также он должен и дальше носить электронный браслет. В то же время для Юлии Кузьменко действующий срок домашнего ареста продлили до середины июля.

В целом в убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают трех человек: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, а также музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

В 2019 году всех трех подозреваемых арестовали. Но позже им смягчили меры пресечения. Дольше всего в СИЗО находился Андрей Антоненко — с декабря 2019 года до 30 апреля 2021-го.

Сейчас же для него и Юлии Кузьменко действует домашний арест, а Яна Дугарь находится под личным обязательством после того, как за нее внесли залог.

Фото: УНИАН

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