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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Справа Шеремета: Кузьменко і Антоненка залишили під домашнім арештом

андрій антоненко

Суд залишив під домашнім арештом двох фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Хоча їхні адвокати просили змінити запобіжний захід і дозволити взяти підзахисних на поруки.

Однак, згідно з рішенням суду, Андрій Антоненко перебуватиме під домашнім арештом ще два місяці. Також він повинен і далі носити електронний браслет. Водночас для Юлії Кузьменко чинний термін домашнього арешту продовжили до середини липня.

Загалом у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюють трьох осіб: військову медсестру Яну Дугарь, волонтера і дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко, а також музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.

У 2019 році всіх трьох підозрюваних заарештували. Але пізніше їм пом’якшили запобіжні заходи. Найдовше у СІЗО перебував Андрій Антоненко – з грудня 2019 року до 30 квітня 2021-го.

Зараз же для нього і Юлії Кузьменко діє домашній арешт, а Яна Дугарь перебуває під особистим зобов’язанням після того, як за неї внесли заставу.

Фото: УНІАН

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