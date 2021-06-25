Всеукраїнський перепис населення, який планується провести у 2023 році, відбуватиметься в онлайн-форматі, тому до його початку створять електронний сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону.

Таке рішення ухвалили 25 червня на онлайн-засіданні міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Планується також оновити цифровий картографічний матеріал, виготовлений для потреб перепису населення та модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків та переписного районування.

За засіданні голова Державної служби статистики Ігор Вернер розповів, на якому етапі стан підготовки до проведення перепису.

Він представив результати пробного перепису населення, який провели ще у 2019 році в частині Оболонського району Києва та Бородянському районі Київської області, а ще у Пісківській ОТГ.

Загалом у пробному переписі взяли участь 32 тис. українців.

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення у грудні 2020-го.

Його результати будуть джерелом інформації для формування державної політики з питань економічного, соціального розвитку та бюджетної політики.

Джерело: Олег Немчінов