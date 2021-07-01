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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Угорщина зачиняє два пункти пропуску на кордоні з Україною

Угорщина зачиняє два пункти пропуску на кордоні з Україною

Угорська поліція повідомила Держприкордонслужбу про тимчасове обмеження пропуску громадян через кордон.

Зокрема, з 2 до 30 липня 2021 року Угорщина перестане пропускати на територію держави осіб та транспортні засоби через два пункти пропуску.

Серед них – пункт Барабаш (з України – Косино) та Лонья (з української території – Дзвінкове).

Держприкордонслужба просить мандрівників врахувати це під час планування подорожей за кордон.

Водночас прикордонники наголосили, що з українського боку всі пункти пропуску з Угорщиною працюють.

Угорщина на місяць зачиняє два пункти пропуску на кордоні з Україною

Детальніше з графіком роботи пунктів пропуску можна ознайомитися за допомогою інтерактивної карти на веб-сайті Держприкордонслужби.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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