Эксперты прогнозируют существенное повышение цен на аренду жилья в крупных городах Украины. Если до недавнего времени снять однокомнатную квартиру в Киеве стоило 7-8 тыс. грн, то теперь — в среднем 10 тыс. грн.

Специалисты по недвижимости говорят, что это еще далеко не предел. Они уверены: ближе к сентябрю стоимость аренды вырастет еще на 10%.

Факты ICTV узнали, почему владельцы квартир единодушно повышают цены, что может сдержать подорожание аренды и на что стоит обращать внимание тем, кто планирует в ближайшее время снимать жилье.

Повышенный спрос

После первого пандемического года украинский рынок недвижимости получил второе дыхание в начале весны. В марте-апреле цены на аренду жилья выросли почти вдвое, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

В 2020 году самые дешевые варианты квартир в столице (однокомнатная квартира со старым ремонтом и советской мебелью в спальном районе города далеко от станций метро, ​​- Ред.) стартовали от 6 тыс. грн. Сегодня жилье в доме старого жилого фонда в основном стартует уже с 7-7,5 тыс. грн.

Эксперты говорят, что главная причина подорожания стоимости аренды — повышенный спрос.

— Ми наблюдаем повышенный спрос на аренду жилья во всех крупных украинских городах — Киеве, Одессе, Львове, Запорожье и Харькове. И фактически единственной причиной этого является ослабление карантина, — объясняет президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

По словам эксперта, бизнес возобновил полноценную работу, с дистанционного режима людей возвращают на рабочие места, а те, соответственно, ищут жилье. Поэтому спрос вырос и цены поднялись.

Где самые высокие цены на аренду жилья

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в спальном районе Киева теперь от 7 до 9 тыс. грн в месяц. Квартиры возле станций метро от 9 до 13 тыс. грн. Самые дорогие квартиры в центре столицы. Их стоимость стартует от 13 тыс. грн. Все зависит от качества ремонта.

Вторая после столицы по уровню цен — Одесса. Цены везде почти одинаковы, как в Киеве. Далее — туристический Львов и студенческий Харьков. Если повезет, однокомнатную в центре там можно снять за 7-8 тыс. грн, и еще коммуналка.

Впереди пик цен на аренду жилья

К осени спрос на аренду жилья еще увеличится. Его создадут студенты. По прогнозам риелторов, цены вырастут еще на 10-15%.

— По сравнению с прошлыми периодами это будет действительно значительный рост. Наибольшей популярностью будет пользоваться малогабаритное жилье — это одно- и двухкомнатные квартиры в районах с хорошей инфраструктурой. Если это Киев — то вблизи станций метрополитена, — прогнозирует Юрий Пита.

По его мнению, к осени стоимость аренды таких квартир подпрыгнет еще на 800-1000 грн во всех крупных городах Украины. Своего пика цены достигнут в конце августа — начале сентября.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день желающих снять жилье на 50% больше, чем это было два месяца назад.

-Если еще в прошлом месяце квартира могла быть без жильцов неделю-другую, то сейчас почти на любую квадратуру и любой ремонт найдутся свои квартиранты, — констатирует директор агентства недвижимости Андрей Романов.

Сдержат ли цены комуслуги?

Даже после завершения пикового периода цены на аренду квартир в крупных городах вряд ли опустятся на прежний уровень. Единственный фактор, который может сдержать дальнейшее подорожание — высокие коммунальные услуги.

-Если стоимость коммуналки с октября пойдет вверх, то квартирантам придется вести переговоры с домовладельцами. Мол, платить еще 2-3 тыс. грн и арендную плату трудно, давайте договариваться. И адекватные владельцы, как показывает практика, пойдут навстречу. Спрос на квартиры ближе к зиме стихнет, и искать новых жильцов станет сложнее, — считает риелтор Андрей Романов.

Из-за роста стоимости аренды жилье в центре города теперь не в приоритете. Квартиранты нацелены на квартиры в спальных районах города, чтобы была рядом удобная транспортная развязка, супермаркеты и парки.

Также немалой популярностью пользуются квартиры в пригородных зонах столицы — Софиевская Борщаговка, Коцюбинское, Ирпень и Буча. За 8-9 тыс. грн там можно снять однокомнатную квартиру в новостройке с современным ремонтом, которая в Киеве обойдется минимум на 6-7 тыс. грн дороже. Единственный и существенный минус — на работу придется добираться в длительных пробках.

Еще один вариант сэкономить — снять квартиру без мебели, только с сантехникой. Таких вариантов сейчас много.

-Такая квартира обойдется в 10 тыс. грн. Если бы была с мебелью — цена стартовала бы от 15 тыс. грн. Это вариант для тех, кто годами снимает жилье — супружеские пары, семьи с детьми, которые уже давно обжились собственной мебелью, или же для студентов, которым, кроме кровати, рабочего стола и душа, ничего больше для жизни и не надо, — говорит Андрей Романов.

Как не стать жертвой мошенников

Когда этап мониторинга сайтов недвижимости, встреч с риелторами и просмотра десятка различных помещений позади, остается еще один очень важный этап — юридическое оформление договора аренды.

Обязательно нужно заключать письменный договор аренды. Это первое, что убережет вас от мошенников.

Как правило, говорят риелторы, договор аренды сроком до трех лет необязательно должен быть заверен нотариально. Он имеет юридическую силу со дня подписания.

В договоре четко должно быть прописано описание квартиры с указанием количества квадратных метров арендуемой площади, срок, на который заключается договор, а также основания для его досрочного расторжения.

Обязательно нужно указывать срок, в течение которого лицо, инициирующее расторжение, должно предупредить другую сторону. Желательно, чтобы он составлял не меньше месяца, чтобы в случае расторжения по требованию арендодателя у вас была возможность подыскать другое жилье.

И самое важное — стоит убедиться, что арендодатель имеет право собственности на квартиру, которую сдает в аренду. Копии документов, подтверждающих это, нужно хранить у себя до окончания срока аренды.

Перед подписанием договора следует попросить арендодателя предоставить его паспортные данные, чтобы убедиться, что договор подписывает лицо, указанное в документах на собственность.