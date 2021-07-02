Експерти прогнозують суттєве підвищення цін на оренду житла у великих містах України. Якщо донедавна винайняти однокімнатну квартиру в Києві коштувало 7-8 тис. грн, то тепер – в середньому 10 тис. грн.

Фахівці з нерухомості кажуть, що це ще далеко не межа. Вони впевнені: ближче до вересня вартість оренди зросте іще на 10%.

Факти ICTV дізнались, чому власники квартир одностайно підвищують ціни, що може стримати здорожчання оренди та на що варто зважати тим, хто планує найближчим часом винаймати помешкання.

Підвищений попит

Після першого пандемічного року український ринок нерухомості отримав друге дихання на початку весни. У березні-квітні ціни на оренду житла зросли майже вдвічі, якщо порівнювати з тим же періодом минулого року.

У 2020 році найдешевші варіанти квартир у столиці (однокімнатна квартира зі старим ремонтом і радянськими меблями у спальному районі міста далеко від станцій метро, – Ред.) стартували від 6 тис. грн. Сьогодні житло у будинку старого житлового фонду в основному стартує вже від 7-7,5 тис. грн.

Експерти кажуть, що головна причина здорожчання вартості оренди – підвищений попит.

– Ми спостерігаємо підвищений попит на оренду житла у всіх великих українських містах – Києві, Одесі, Львові, Запоріжжі та Харкові. І фактично єдиною причиною цього є послаблення карантинних обмежень, – пояснює президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

За словами експерта, бізнес відновив повноцінну роботу, з дистанційного режиму людей повертають на робочі місця, а ті, відповідно, шукають житло. Тому попит зріс і ціни піднялись.

Де найвищі ціни на оренду житла

Середня вартість оренди однокімнатної оселі у спальному районі Києва тепер від 7 до 9 тис. грн на місяць. Квартири біля станцій метро від 9 до 13 тис. грн. Найдорожчі помешкання в центрі столиці. Їхня вартість стартує від 13 тис. грн. Все залежить від якості ремонту.

Друга після столиці за рівнем цін – Одеса. Ціни всюди майже однакові, як в Києві. Далі – туристичний Львів і студентський Харків. Якщо пощастить, однокімнатну в середмісті там можна винайняти за 7-8 тис. грн, і ще комуналка.

Попереду пік цін на оренду житла

До осені попит на оренду житла іще збільшиться. Його створять студенти. За прогнозами ріелторів, ціни зростуть ще на 10-15%.

– В порівнянні з минулими періодами це буде дійсно значне зростання. Найбільшою популярністю користуватиметься малогабаритне житло – це одно- та двокімнатні квартири у районах з хорошою інфраструктурою. Якщо це Київ – поблизу станцій метрополітену, – вважає Юрій Піта.

На його думку, до осені вартість оренди таких квартир підстрибне ще на 800-1000 грн у всіх великих містах України. Свого піку ціни досягнуть наприкінці серпня – на початку вересня.

Експерти наголошують, що на сьогодні охочих винайняти помешкання на 50% більше, ніж це було два місяці тому.

-Якщо ще минулого місяця квартира могла стояти пусткою без пожильців тиждень-другий, то зараз майже на будь-яку квадратуру і будь-який ремонт знайдуться свої квартиранти, – констатує директор агентства нерухомості Андрій Романов.

Чи стримають ціни компослуги?

Навіть по завершенні пікового періоду ціни на оренду квартир у великих містах навряд чи опустяться на попередній рівень. Єдиним фактором, який може стримати подальше здорожчання – високі комунальні послуги.

-Якщо вартість комуналки з жовтня піде вгору, то квартирантам доведеться вести перемовини з домовласниками. Мовляв, платити ще 2-3 тис. грн та орендну плату – важко, давайте домовлятись. І адекватні власники, як показує практика, підуть назустріч. Попит на квартири ближче до зими стихне, тож шукати нових жильців стане складніше, – прогнозує ріелтор Андрій Романов.

Через зростання вартості оренди житло у центрі міста тепер не в пріоритеті. Квартиранти націлені на квартири у спальних районах міста, щоб була поруч зручна транспортна розв’язка, супермаркети і парки.

Також чималою популярністю користуються квартири у приміських зонах столиці – Софіївська Борщагівка, Коцюбинське, Ірпінь і Буча. За 8-9 тис. грн там можна винайняти однокімнатну квартиру в новобудові з сучасним ремонтом, яка у Києві обійдеться щонайменше на 6-7 тис. грн дорожче. Єдиний і суттєвий мінус – на роботу доведеться добиратись у тривалих заторах.

Ще один варіант зекономити – винайняти квартиру без меблів, лише із сантехнікою. Таких варіантів нині багато.

-Така квартира обійдеться у 10 тис. грн. Якщо була б із меблями – ціна стартувала б від 15 тис. грн. Це варіант для тих, хто роками винаймає житло – подружні пари, сім’ї з дітьми, які вже давно обжились власними меблями, або ж для студентів, яким, окрім ліжка, робочого стола і душу, нічого більше для життя й не треба, – зазначає Андрій Романов.

Як не стати жертвою шахраїв

Коли етап моніторингу сайтів нерухомості, зустрічей з ріелторами і перегляду десятка різноманітних помешкань позаду, залишається ще один дуже важливий етап – юридичне оформлення орендного договору.

Обов’язково потрібно укладати письмовий договір оренди. Це перше, що вбереже вас від шахраїв.

Як правило, кажуть ріелтори, договір оренди терміном до трьох років необов’язково має бути завіреним нотаріально. Він має юридичну силу з дня підписання.

У договорі чітко повинен бути прописаний опис квартири із зазначенням кількості квадратних метрів орендованої площі, термін, на який укладається договір, а також підстави для його дострокового розірвання.

Обов’язково треба вказувати термін, протягом якого особа, що ініціює розірвання, повинна попередити іншу сторону. Бажано, щоб він складав не менше місяця, щоб у разі розірвання на вимогу орендодавця у вас була можливість підшукати інше житло.

І найважливіше – варто переконатись, що орендодавець має право власності на квартиру, яку здає в оренду. Копії документів, які це підтверджують, слід зберігати у себе до закінчення терміну оренди.

Перед підписанням договору варто попросити орендодавця надати його паспортні дані, щоб пересвідчитися, що договір підписує особа, зазначена у документах на власність.