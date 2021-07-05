Гайд №2 от Инициативы Чистое небо и IAB Ukraine: как реагировать на нелегальное размещение изображений

Предыдущий гайд №1 с рекомендациями об избежании размещения рекламы на нелегальных ресурсах вышел в апреле этого года.

Антипиратская инициатива Чистое небо и IAB Ukraine подготовили второй гайд для рекламодателей, посвященный инструментам защиты графического и фотоконтента на примере кейсов Getty Images Ukraine, национального представительства одного из крупнейших в мире фотоагентств.

Это второй выпуск из серии гайдов, которые помогают участникам рекламного рынка систематизировать подходы и инструменты в мониторинге ресурсов, нарушающих права интеллектуальной собственности.

— Как правообладатель, чей контент является популярным и поэтому регулярно подвергается кражам, Getty Images поделилась действенными инструментами и подходами для их устранения, что будет полезным для тех рекламных платформ и агентств, которым необходимо повысить эффективность процессов мониторинга нелегальных ресурсов, — комментирует руководитель Инициативы Чистое небо Вячеслав Миенко.

Вячеслав выразил общие надежды на то, что повышение эффективности в защите контента и будет результатом, которому поспособствует этот гайд.

Кирилл Матвиенко, Sales Director Global Images, участник Инициативы Чистое небо, рассказал, что профессиональное производство графического и фотоконтента — это сложный и дорогой бизнес.

— Фотографы имеют право зарабатывать на жизнь, лицензируя свои авторские права. В современном мире, где изображение является основным контентом, который привлекает и удерживает внимание пользователей в интернете, это справедливо, — отметил Кирилл.

Матвиенко также добавил, что членство в Инициативе Чистое небо и присоединение к интернет-ассоциации IAB предоставило им возможность принять участие в разработке индустриальных стандартов, повышать уровень в области авторского права и вести диалог с участниками рекламного рынка, в котором они информируют всех о необходимости соблюдения авторских прав.

Анастасия Байдаченко, СЕО IAB Ukraine, отметила, что на сегодня вопрос нарушения прав владельцев изображений является наиболее актуальным для членов IAB: как рекламных агентств, так и платформ.

Практика показывает: ежемесячно 60-80% проблемных размещений среди рекламных кампаний участников объединения составляют именно такие нарушения, но процедуры мониторинга и реагирования, а также сроки отличаются от аналогичных для видеоконтента.

По словам Анастасии, в гайде подробно описаны текущие сложности с реагированием на нарушения и пути их решения, все процессы реагирования продемонстрированы максимально прозрачными и понятными для всех игроков индустрии.

Вероника Логвиновская, Digital Buying Director, Dentsu Aegis Network Ukraine, поделилась опытом по борьбе с нелицензионным фотоконтентом — ситуация с такими размещениями более сложная в отличие от видео.

Иногда для агентств и рекламодателей очевидны причины, почему этот сайт попадает в blacklist, сервис Чистого неба, осуществляющий мониторинг нелегальных ресурсов.

— Когда клиенты используют отдельные сайты, или, например, пакеты, то проблем можно избежать благодаря проверке небольшого объема сайтов. Но при работе с programmatic-платформами, например, GDN, это сделать гораздо сложнее. Возникает вопрос: какой объем рекламных показов нужен для попадания клиента в список тех, кто размещается на сайтах с нелицензионным контентом? Нет однозначного ответа. И было бы целесообразно определить этот порог на уровне индустрии, — уверена Вероника.

Развитие рекламного рынка напрямую зависит от прозрачности использования всего доступного инструментария, включая легальность и юридическую чистоту новостного контента, который используют онлайн-СМИ.

Карина Клименко, Head of Compliance and Creative MGID, поделилась мнением, что сформировать культуру по использованию материалов, за которые нужно платить, вместо привычного никто не увидит — сложно, долго, но возможно.

— Если не просто говорить о необходимости легальной передачи прав на использование материалов, а давать четкий план действий, качественные сервисы и варианты от поставщиков, информировать о неизбежных последствиях нарушений, тогда требование легального использования контента превратится из раздражителя в стандарт, а креативное пространство будет становиться все экологичнее, — отметила Карина.

Александр Папуця, управляющий партнер, и Виталий Волошин, адвокат Smartsolutions Law Group, обращают внимание, что состояние защиты интеллектуальной собственности в Украине пока далеко от идеала.

Судебная защита авторских прав является длительным и затратным для правообладателей процессом. В ежегодном Специальном отчете 301 Торгового представительства США (USTR) о защите интеллектуальной собственности и обзоре рынков, которые известны из-за пиратства и контрафакции, констатируются недостаточные усилия Украины по внедрению эффективных средств борьбы против нарушения авторских прав в интернете.

При таких условиях способность индустрии интерактивной рекламы к саморегулированию, отказ от сотрудничества с пиратскими ресурсами и внедрение четких алгоритмов действий является проявлением ответственного подхода игроков рынка, что соответствует лучшим мировым практикам.

Кроме комментариев экспертов рекламного рынка, в гайде вы найдете схему реагирования на нарушения прав владельцев изображений с регламентом и алгоритмом действий, а также примерами всех типичных документов: претензии, информационного письма и т.д.

С гайдом можно ознакомиться по ссылке. Напомним, что первый гайд Инициативы ‎Чистое небо и IAB Ukraine был посвящен видеоконтенту.