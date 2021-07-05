Гайд №2 від Ініціативи Чисте небо та IAB Ukraine: як реагувати на нелегальне розміщення зображень

Попередній гайд №1 з рекомендацій щодо уникнення розміщення реклами на нелегальних ресурсах вийшов у квітні цього року.

Антипіратська Ініціатива Чисте небо та IAB Ukraine підготували другий гайд для рекламодавців, присвячений інструментам захисту графічного та фотоконтенту на прикладі кейсів Getty Images Ukraine, національного представництва одного з найбільших у світі фотоагентств.

Це другий випуск із серії гайдів, які допомагають учасникам рекламного ринку систематизувати підходи та інструменти у моніторингу ресурсів, що порушують права інтелектуальної власності.

– Як правовласник, чий контент є популярним і тому регулярно зазнає крадіжок, Getty Images поділилась дієвими інструментами та підходами для їхнього усунення, що буде корисним для тих рекламних платформ та агентств, яким необхідно підвищити ефективність процесів моніторингу нелегальних ресурсів, – коментує керівник Ініціативи Чисте небо В’ячеслав Мієнко.

В’ячеслав висловив спільні сподівання на те, що підвищення ефективності у захисті контенту і буде результатом, якому сприятиме цей гайд.

Кирило Матвієнко, Sales Director Global Images, учасник Ініціативи Чисте небо, розповів, що професійне виробництво графічного та фотоконтенту — це складний і дорогий бізнес.

– ‎Фотографи мають право заробляти на життя, ліцензуючи свої авторські права. У сучасному світі, де зображення є основним контентом, який привертає та утримує увагу користувачів в інтернеті, це справедливо, — зазначив Кирило.

Матвієнко також додав, що членство в Ініціативі Чисте небо та приєднання до інтернет-асоціації IAB надало їм можливість взяти участь у розробці індустріальних стандартів, підвищувати рівень у галузі авторського права та вести діалог з учасниками рекламного ринку, в якому вони інформують всіх про необхідність дотримання авторських прав.

Анастасія Байдаченко, СЕО IAB Ukraine, зазначила, що на сьогодні питання порушення прав власників зображень є найбільш актуальним для членів IAB: як рекламних агенцій, так і платформ.

Практика показує: щомісяця 60-80% проблемних розміщень серед рекламних кампаній учасників об’єднання становлять саме такі порушення, але процедури моніторингу та реагування, а також терміни, відрізняються від аналогічних для відеоконтенту.

За словами Анастасії, у гайді детально описані поточні складнощі реагування на порушення та шляхи їх вирішення. Усі процеси реагування продемонстровані максимально прозоро та зрозуміло для всіх гравців індустрії.

Вероніка Логвиновська, Digital Buying Director, Dentsu Aegis Network Ukraine, поділилась досвідом боротьби з неліцензійним фотоконтентом — ситуація з такими розміщеннями більш складна на відміну від відео.

Іноді для агентств і рекламодавців не є очевидними причини, чому саме цей сайт потрапляє до blacklist, сервісу Чистого неба, що здійснює моніторинг нелегальних ресурсів.

– Коли клієнти використовують поодинокі сайти, або, наприклад, пакети, то проблем можна уникнути завдяки перевірці невеликого обсягу сайтів. Але в разі роботи з programmatic-платформами, наприклад GDN, це зробити набагато складніше. Постає питання: який обсяг рекламних показів потрібен для потрапляння клієнта в список тих, хто розміщується на сайтах з неліцензійним контентом? Немає однозначної відповіді. І було б доцільно визначити цей поріг на рівні індустрії, — впевнена Вероніка.

Розвиток рекламного ринку безпосередньо залежить від прозорості використання всього доступного інструментарію, включно із легальністю і юридичною чистотою новинного контенту, який використовують онлайн-ЗМІ.

Карина Клименко, Head of Compliance and Creative MGID, поділилася думкою, що сформувати культуру щодо використання матеріалів, за які потрібно платити, замість звичного ніхто не побачить – складно, довго, але можливо.

– Якщо не просто говорити про необхідність легальної передачі прав на використання матеріалів, а давати чіткий план дій, якісні сервіси та варіанти від постачальників, інформувати про неминучі наслідки порушень, тоді вимога легального використання контенту перетвориться з подразника на стандарт, а креативний простір ставатиме дедалі екологічнішим, – зазначила Карина.

Олександр Папуця, керівний партнер, та Віталій Волошин, адвокат Smartsolutions Law Group, звертають увагу, що стан захисту інтелектуальної власності в Україні наразі далекий від ідеалу.

Судовий захист авторських прав є тривалим та затратним для правовласників процесом. У щорічному Спеціальному звіті 301 Торговельного представництва США (USTR) про захист інтелектуальної власності та огляд ринків, що відомі через піратство та контрафакцію, констатуються недостатні зусилля України з впровадження ефективних засобів боротьби проти порушення авторських прав в інтернеті.

За таких умов здатність індустрії інтерактивної реклами до саморегулювання, відмова від співпраці з піратськими ресурсами і впровадження чітких алгоритмів дій є проявом відповідального підходу гравців ринку, який відповідає найкращим світовим практикам.

Окрім коментарів експертів рекламного ринку, у гайді ви знайдете схему реагування на порушення прав власників зображень з регламентом та алгоритмом дій, а також прикладами усіх типових документів: претензії, інформаційного листа тощо.

З гайдом можна ознайомитись за посиланням. Нагадаємо, що перший гайд Ініціативи Чисте небо та IAB Ukraine був присвячений відеоконтенту.