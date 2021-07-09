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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Пандуси та шрифт Брайля: в Україні курсуватиме інклюзивний поїзд

Укрзалізниця

Укрзалізниця запускає приміський електропоїзд, пристосований для людей з інвалідністю.

Він став першим у своєму роді в Україні.

За даними УЗ, вагони інклюзивного поїзда оснащено місцями для людей, які пересуваються на інвалідних візках. Також встановлено пандуси та передбачено кнопки виклику поїзної бригади. Для незрячих людей вказівники нанесено шрифтом Брайля.

Подбали й про велосипедистів, встановивши для них спеціальні кріплення для їхнього транспорту. В цілому на модернізацію було виділено 70,6 мільйонів гривень, з яких 2,2 мільйони пішли на впровадження інклюзивності.

– Усі роботи здійснено на власних потужностях — на Київському електровагоноремонтному заводі, – йдеться в заяві УЗ.

Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик запевнив, що до кінця 2021 року заплановано капітальний ремонт ще шістьох поїздів. На це виділять близько 300 мільйонів гривень.

Фото: Укрзалізниця

Джерело: Укрзалізниця

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